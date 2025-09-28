На Дону 35 аграриев стали слушателями «Школы фермера»

Участие в пятом потоке «Школы фермера» в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры» в этом году приняли 35 жителей Ростовской области. Курс завершится в декабре защитой дипломных работ, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Подготовка будет идти по специальностям «Организация и развитие собственного дела в сфере сельского хозяйства», «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» и «Реализация проектов в сфере сельского туризма». Среди новых студентов «Школы фермера» как действующие аграрии, которым требуется повысить эффективность своего дела, так и те, кто только совершает первые шаги в агросфере. В число слушателей вошли и восемь участников СВО.
«Все направления актуальны для развития сельских территорий области, и в целом этот образовательный проект направлен на формирование малого бизнеса на селе и ориентирован на жителей Ростовской области, желающих связать свою трудовую деятельность с сельским хозяйством, — отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Ольга Горбанева. — Востребованность проекта подтверждается высокой конкуренцией: в текущем году было подано 85 заявок от претендентов, то есть на одно место было подано 2,5 заявки. По итогам отбора зачислено 35 слушателей».
Как отметили организаторы проекта, студенты «Школы фермера» пройдут теоретическую подготовку, в том числе изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств и возможности получения государственной поддержки, а также посетят практические занятия.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.