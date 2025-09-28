На Дону 35 аграриев стали слушателями «Школы фермера»

«Все направления актуальны для развития сельских территорий области, и в целом этот образовательный проект направлен на формирование малого бизнеса на селе и ориентирован на жителей Ростовской области, желающих связать свою трудовую деятельность с сельским хозяйством, — отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Ольга Горбанева. — Востребованность проекта подтверждается высокой конкуренцией: в текущем году было подано 85 заявок от претендентов, то есть на одно место было подано 2,5 заявки. По итогам отбора зачислено 35 слушателей».