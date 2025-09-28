В октябре введут платные парковочные места в центре Ростова

С 6 октября 2025 года в центре Ростова-на-Дону вводят платные парковки на трех участках. Об этом сообщили в городской администрации.
По данным ведомства, на проспекте Чехова платные парковки начнут действовать на участке от улицы Варфоломеева до улицы Текучева. Также платные зоны появятся на улице Седова от проспекта Соколова до проспекта Ворошиловского и на улице Тургеневской от переулка Соборного до переулка Газетного (нечетная сторона).
Жителям, прописанным или зарегистрированным по месту пребывания внутри новой зоны, предлагают оформить резидентное парковочное разрешение — оно дает право парковаться в радиусе кадастрового квартала без оплаты.