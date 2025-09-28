В октябре введут платные парковочные места в центре Ростова

По данным ведомства, на проспекте Чехова платные парковки начнут действовать на участке от улицы Варфоломеева до улицы Текучева. Также платные зоны появятся на улице Седова от проспекта Соколова до проспекта Ворошиловского и на улице Тургеневской от переулка Соборного до переулка Газетного (нечетная сторона).