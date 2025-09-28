В 15 населенных пунктах Воронежской области планово отключат радио и телевидение

Жителей Воронежской области предупредили о плановом отключении теле- и радиовещания. Они затронут 15 населенных пунктов и будут связаны с профилактическими работами на оборудовании телевизионной и радиовещательной сети. Вещание «Первого канала», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятого канала», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр», радиостанции «Маяк», «Радио России» и «Вести FM», а также каналов «РенТВ», «СПАС», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, «Мир» и «МузТВ» отключат в период с 29 сентября по 5 октября.