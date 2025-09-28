Ричмонд
Петербургскую дамбу закроют для судов в понедельник на плановый ремонт

Судопропускное сооружение С-2 будет недоступно с 10:00 до 18:00 29 сентября.

Источник: piter.tv

Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений 29 сентября приостановит пропуск судов через дамбу. Как сообщили в Дирекции КЗС, с 10:00 до 18:00 будет закрыт судопропускной канал С-2 для проведения плановых работ. Специалисты будут проверять работоспособность систем управления и гидромеханического оборудования. Время проведения работ согласовано со Службой капитана морского порта.

В течение восьми часов движение маломерных и других судов через дамбу будет невозможно, пояснили в Дирекции КЗС. При этом автомобильное движение по мосту судопропускного сооружения сохранится в обычном режиме.