Лучших участников федпроекта «Производительность труда» назвали в Воронеже

Награждение участников федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», ставших победителями и лауреатами ежегодного областного конкурса «Лучшее промышленное предприятие 2024», состоялось в Воронеже. Мероприятие прошло в рамках XV юбилейного Воронежского промышленного форума 23 сентября, сообщили в региональном центре компетенций.
В числе победителей — компании «Дельта-пак», «Теплохим», филиал АО «АРХБУМ» в Воронежской области, «ГИДРОГАЗ», «Завод нефтяного и газового оборудования». Лауреатами стали предприятия «ЭкоНива Молоко Воронеж», «Воронежская кондитерская фабрика», «Тяжмехпресс» и «Борисоглебский мясоконсервный комбинат». Конкурсная комиссия определяла лучшие предприятия по итогам темпов роста объемов реализованной продукции, производительности труда, уровня налоговых платежей и среднемесячной зарплаты сотрудников.
Воронежский промышленный форум — знаковое для Центрального Черноземья событие, которое ежегодно объединяет представителей отечественных и зарубежных компаний для обсуждения актуальных тенденций и установления деловых контактов. В рамках мероприятия эксперты по федпроекту рассказали о роли повышения производительности труда в обеспечении технологической независимости и экономического роста, а также представили выставочный стенд с достижениями проекта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.