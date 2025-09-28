Лучших участников федпроекта «Производительность труда» назвали в Воронеже

Воронежский промышленный форум — знаковое для Центрального Черноземья событие, которое ежегодно объединяет представителей отечественных и зарубежных компаний для обсуждения актуальных тенденций и установления деловых контактов. В рамках мероприятия эксперты по федпроекту рассказали о роли повышения производительности труда в обеспечении технологической независимости и экономического роста, а также представили выставочный стенд с достижениями проекта.