В поселке Глазуновка Орловской области отремонтировали детскую библиотеку

«Модельные библиотеки привлекают школьников и студентов, приобщают целые семьи к чтению и осознанному досугу. Здесь соединяются традиции и инновации, чтобы предоставить каждому человеку возможности для развития и творчества. Благодаря модернизации в рамках нацпроекта “Семья” в вашей библиотеке прошли масштабные изменения. Теперь это пространство, где каждый найдет свою книгу и свое призвание», — сказал член правительства Орловской области — руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности региона Сергей Антонцев.