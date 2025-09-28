В поселке Глазуновка Орловской области отремонтировали детскую библиотеку

Районная детская библиотека в поселке Глазуновка в Орловской области открылась после модернизации по нацпроекту «Семья». В обновленном учреждении посетители смогут получать знания и развивать творческие способности, сообщили в администрации Глазуновского района.
В библиотеке провели косметический ремонт, закупили компьютеры, VR-очки, интерактивную панель. Теперь учреждение подключено к Национальной электронной библиотеке и другим сервисам. Книжный фонд учреждения пополнили почти 3,5 тыс. новых изданий.
«Модельные библиотеки привлекают школьников и студентов, приобщают целые семьи к чтению и осознанному досугу. Здесь соединяются традиции и инновации, чтобы предоставить каждому человеку возможности для развития и творчества. Благодаря модернизации в рамках нацпроекта “Семья” в вашей библиотеке прошли масштабные изменения. Теперь это пространство, где каждый найдет свою книгу и свое призвание», — сказал член правительства Орловской области — руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности региона Сергей Антонцев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.