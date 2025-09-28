Жив и здоров: в Омске нашли пропавшего накануне подростка

12-летний Павел Киреев, пропавший в субботу, 27 сентября, в Центральном округе Омска, нашелся. По предварительным данным, 12-летний подросток ночью был в гостях у друга. А на следующий день Павла в торговом павильоне заметила продавец, она и сообщила информацию о местонахождении несовершеннолетнего в полицию. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Сообщение о местонахождении разыскиваемого мальчика в полицию поступило сегодня, 28 сентября, в 15:00. Позвонила правоохранителям продавец магазина на улице 30-й Северной и сообщила, что мальчик находится в торговом павильоне.
«По указанному адресу незамедлительно выехали инспекторы по делам несовершеннолетних и доставили подростка в отдел полиции, куда уже направляются и его родители», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Как сообщили в полиции, ночь 12-летний омич провел в гостях у друга. Противоправных действий в отношении него не совершено. Почему подросток не вернулся домой на следующий день, пока неизвестно. Это предстоит выяснить правоохранителям в ходе дальнейшей проверки.
Между тем сотрудники полиции выражают неравнодушным омичам благодарность за то, что откликнулись на розыск мальчика. И помогли его найти целым и невредимым.