Жив и здоров: в Омске нашли пропавшего накануне подростка

12-летний Павел Киреев, пропавший в субботу, 27 сентября, в Центральном округе Омска, нашелся. По предварительным данным, 12-летний подросток ночью был в гостях у друга. А на следующий день Павла в торговом павильоне заметила продавец, она и сообщила информацию о местонахождении несовершеннолетнего в полицию. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.