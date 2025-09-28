Учащиеся столичных колледжей пройдут практику на международном телеканале

Практику на международном телеканале RT смогут пройти учащиеся по специальностям в сфере кино- и телеиндустрии, анимации, дизайна и информационных технологий в колледжей Москвы. Формирование и развитие профессиональных навыков у учащихся соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Во время программы стажировок «Школа RT» они примут участие в профориентационных экскурсиях и мастер-классах ведущих сотрудников телеканала, а также пройдут полноценную практику. Учащиеся познакомятся с особенностями работы тележурналистов, операторов, монтажеров, дизайнеров и специалистов по цифровым технологиям. Преподаватели тоже смогут пройти стажировки и программы повышения квалификации, чтобы перенять актуальный опыт и интегрировать его в учебный процесс.
Генеральный директор АНО «ТВ-Новости» (RT) Вера Харина рассказала, что для канала взаимодействие с колледжами — это ключ к созданию эффективной системы подготовки кадров, способных решать современные задачи. По ее словам, качественное образование обязательно должно быть дополнено практическими навыками, поэтому представители канала поделятся опытом со студентами, которые осваивают профессии в сфере медиапроизводства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.