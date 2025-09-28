Учащиеся столичных колледжей пройдут практику на международном телеканале

Во время программы стажировок «Школа RT» они примут участие в профориентационных экскурсиях и мастер-классах ведущих сотрудников телеканала, а также пройдут полноценную практику. Учащиеся познакомятся с особенностями работы тележурналистов, операторов, монтажеров, дизайнеров и специалистов по цифровым технологиям. Преподаватели тоже смогут пройти стажировки и программы повышения квалификации, чтобы перенять актуальный опыт и интегрировать его в учебный процесс.