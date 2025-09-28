В Новосибирске перенесли плановое отключение воды

Плановое отключение воды в Железнодорожном, Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска перенесено на более поздний срок.
Изначально специалисты МУП «Горводоканал» собирались с 23:00 1 октября до 22:00 2 октября провести монтаж запорной арматуры на водоводе, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение в зимний период.
По словам начальника городского департамента энергетики, ЖКХ и городского хозяйства Дмитрия Зайкова, перенести работы удалось благодаря организационно-техническим мерам.
Новая дата отключения пока не определена.
— Отключение водоснабжения затронет и социальную сферу: учреждения образования, здравоохранения. Поэтому к нам обратились министерства образования и здравоохранения и попросили перенести работы. После дополнительной проработки вопроса будет окончательная позиция по срокам отключения, — пояснил Дмитрий Зайков.