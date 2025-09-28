В Москве началось прощание с Тиграном Кеосаяном

Кеосаян скончался 26 сентября, ему было 59 лет. В январе он пережил клиническую смерть и с тех пор находился в коме. Как тогда сообщала Симоньян, у режиссера давно существуют серьезные проблемы с сердцем — в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. В июле Симоньян говорила, что улучшения в его состоянии не наступает.