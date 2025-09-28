Ричмонд
Отделение центральной больницы обновили в Агрызском районе Татарстана

В нем есть гипсовая комната, кабинеты эндоскопии, УЗИ, рентгена и процедурная.

Приемно-диагностическое отделение центральной больницы Агрызского района Татарстана обновили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.

В медучреждении обустроили просторный холл — зону ожидания. В отделении есть гипсовая комната, кабинеты эндоскопии, УЗИ, рентгена и процедурная.

Особое внимание уделили созданию комфортных условий для персонала и пациентов. Для врачей создали комнаты отдыха и приема пищи, а для пациентов — временный стационар.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.