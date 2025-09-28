Школа села Дачного в Судаке получила новое оборудование

Кабинеты, где проводятся уроки по «Основам безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труду (технологии)», в школе села Дачного городского округа Судак в Крыму оснастили новым оборудованием. Средства на закупку выделили по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в городской администрации.
К началу учебного года для занятий по ОБЗР школа закупила тренажер-манекен взрослого для отработки приемов первой медицинской помощи, респираторы, три комплекта химзащиты, два автомата АК и два пистолета ТТ. В кабинет труда поступили семь швейных машин, плита, выжигатель по дереву, болгарка, шуруповерт, миксер и столярный станок.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.