Набор в акселератор для креативных индустрий начался в Свердловской области

Набор в комплексный акселератор креативных индустрий «Новое железо» стартовал в Свердловской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Обучение будет проходить с 4 октября по 30 ноября в онлайн- и офлайн-форматах, сообщили в областном фонде поддержки предпринимательства.
Начинающие и действующие предприниматели будут работать с лидерами креативных индустрий, научатся продюсированию креативного продукта, разберутся в финансовой составляющей и тонкостях менеджмента. В программе — лекции, практикумы и «Менторская гостиная».
Теоретическая часть акселератора состоит из четырех модулей: креативный продукт и его особенности, продюсирование, разработка финансовой модели и управление креативным продуктом. Участники будут прорабатывать свои кейсы с наставниками, а в завершение защитят проекты перед экспертами. Финальный питчинг состоится 27 и 29 ноября.
«Обучение подойдет и тем, кто только начинает, и тем, кто в поиске идей, а также тем, кто готов к масштабированию. Это уникальная возможность получить новый взгляд на свой проект и заручиться поддержкой», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
К отбору для участия в акселераторе допускаются физические и юридические лица, самозанятые, индивидуальные предприниматели из сферы моды, арт-индустрии, кино и видеопроизводства, гейм-индустрии и IT, медиа, дизайна, архитектуры, НХП, гастрономии, музыки и других сфер креативной экономики.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.