Правительство Ростовской области распродает на торгах два внедорожника

С молотка уйдут два автомобиля Lada 4×4 2014 года выпуска. Один из них имеет ярко-белый цвет кузова и пробег 264,9 тысячи километров. Второй внедорожник — темно-зеленого цвета с пробегом 243,9 тысячи километров.