Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Ростовской области распродает на торгах два внедорожника

Два внедорожника выставлены на аукцион Фондом имущества Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Ростовской области распродает внедорожники. Лоты, выставленные на торги, представили в объявлении Фонда имущества Ростовской области.

С молотка уйдут два автомобиля Lada 4×4 2014 года выпуска. Один из них имеет ярко-белый цвет кузова и пробег 264,9 тысячи километров. Второй внедорожник — темно-зеленого цвета с пробегом 243,9 тысячи километров.

Оба автомобиля в настоящее время принадлежат ростовской городской поликлинике № 5. Начальная цена каждого лота составляет 398,8 тысячи рублей. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 39,8 тысячи рублей.

Прием заявок на торги продлится до 27 октября. Сам аукцион в электронной форме состоится 30 октября.

Подписывайтесь на нас в Telegram.

Читайте также.

В октябре введут платные парковочные места в центре Ростова.