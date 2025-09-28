Правительство Ростовской области распродает на торгах два внедорожника

Правительство Ростовской области распродает внедорожники. Лоты, выставленные на торги, представили в объявлении Фонда имущества Ростовской области.
С молотка уйдут два автомобиля Lada 4×4 2014 года выпуска. Один из них имеет ярко-белый цвет кузова и пробег 264,9 тысячи километров. Второй внедорожник — темно-зеленого цвета с пробегом 243,9 тысячи километров.
Оба автомобиля в настоящее время принадлежат ростовской городской поликлинике № 5. Начальная цена каждого лота составляет 398,8 тысячи рублей. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 39,8 тысячи рублей.
Прием заявок на торги продлится до 27 октября. Сам аукцион в электронной форме состоится 30 октября.
