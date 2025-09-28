Ричмонд
Мощная вспышка класса М случилась на Солнце 28 сентября — что ждать белорусам

Ученые предупредили о вспышке на Солнце 28 сентября — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Мощная вспышка класса М случилась на Солнце 28 сентября — что ждать белорусам. Подробности обнародовали в пресс-службе Института прикладной геофизики, передает ТАСС.

Специалисты уточнили, что в воскресенье, 28 сентября, примерно в 11.40 на Солнце была зарегистрирована вспышка предпоследнего класса мощности M6.4.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси на неделю с 29 сентября по 5 октября: «Прохладная, но стабильная погода».

Вместе с тем заморозки до −3 градусов ожидаются в Беларуси в понедельник 29 сентября.

Тем временем «Минскзеленстрой» сказал про экзотические растения на улицах Минска.

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.