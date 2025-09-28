В Ростове-на-Дону пройдет III ежегодная конференция по анимации «НейроКонф»

Участниками мероприятия могут стать мультипликаторы, разработчики игр, студенты и педагоги. Как отмечают организаторы, программа конференции в этом году стала насыщеннее и теперь включает в себя стратегическую сессию о развитии анимации в Ростовской области, лекции и мастер-классы от ведущих российских режиссеров, отдельный образовательный блок для педагогов, публичные защиты игровых проектов. Также пройдут финал и награждение победителей Всероссийского конкурса анимации «Анимир» с показами и экспертными обсуждениями.