В Ростове-на-Дону пройдет III ежегодная конференция по анимации «НейроКонф»

Участниками мероприятия могут стать мультипликаторы, разработчики игр, студенты и педагоги.

Центр креативных индустрий Ростова-на-Дону 1 октября станет площадкой для проведения III ежегодной конференции по анимации «НейроКонф». Донским предпринимателям креативного сектора доступны финансовые и нефинансовые меры господдержки по нацпроекту «Эффективная конкурентная экономика», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Участниками мероприятия могут стать мультипликаторы, разработчики игр, студенты и педагоги. Как отмечают организаторы, программа конференции в этом году стала насыщеннее и теперь включает в себя стратегическую сессию о развитии анимации в Ростовской области, лекции и мастер-классы от ведущих российских режиссеров, отдельный образовательный блок для педагогов, публичные защиты игровых проектов. Также пройдут финал и награждение победителей Всероссийского конкурса анимации «Анимир» с показами и экспертными обсуждениями.

«Проведение “НейроКонф” в донском Центре креативных индустрий — это логичное продолжение работы по созданию донского кластера мультипликации. Благодаря поддержке правительства Ростовской области и министерства экономического развития региона в креативном пространстве будет выстроена экосистема поддержки молодых мультипликаторов, специалистов в области компьютерной графики, охватывающая основные этапы создания креативного продукта от идеи до выхода на рынок», — рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области, АНО МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» Виталий Зданевич.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.