В пяти населенных пунктах Рязанской области появились спортивные площадки

Пять спортивных площадок обустроили в населенных пунктах Рязанской области в этом году по госпрограмме «Спорт России». Они предназначены не только для тренировок, но и для выполнения норм ГТО, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Спортплощадки открылись в поселках Александро-Невском, Сотницыно, Ермишь, селе Заборье Рязанского района и городе Михайлове. Каждый объект оборудован комплексом разноуровневых перекладин, турников и брусьев, лавками для пресса, скамьей для наклонов, велотренажером, кардиотренажером, силовыми тренажерами. Помимо этого, на площадках уложено специальное спортивное покрытие.
«Создание доступных спортивных площадок способствует формированию здоровой и активной общественности, что, в свою очередь, влияет на общее качество жизни граждан. Каждый новый объект — это шаг вперед к здоровью нации», — подчеркнул и. о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Виталий Шабанов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.