В Башкирии в ДТП между двумя встречными автомобилями погибла 49-летняя женщина

Сегодня, 28 сентября, в Благовещенском районе Башкирии произошла авария с погибшим. Информацию о ДТП опубликовали в ГАИ республики.
По предоставленной информации. На 28 км дороги Благовещенск-Павловка 19-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречку и столкнулся с машиной «Лада Гранта», за рулем которой находилась 49-летняя женщина.
В результате случившегося водитель «Лады» скончалась на месте происшествия. Пассажиров и водителя ВАЗ госпитализировали.
