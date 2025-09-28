Ричмонд
В Башкирии в ДТП между двумя встречными автомобилями погибла 49-летняя женщина

ДТП произошло в Благовещенском районе Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 сентября, в Благовещенском районе Башкирии произошла авария с погибшим. Информацию о ДТП опубликовали в ГАИ республики.

По предоставленной информации. На 28 км дороги Благовещенск-Павловка 19-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречку и столкнулся с машиной «Лада Гранта», за рулем которой находилась 49-летняя женщина.

В результате случившегося водитель «Лады» скончалась на месте происшествия. Пассажиров и водителя ВАЗ госпитализировали.

