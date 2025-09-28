В Самаре взяли под охрану «Бункер Сталина». Соответствующий приказ подготовили в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области. Он был опубликован на сайте регионального правительства 25 сентября.
Согласно документу, под охраной находятся архитектурные особенности и планировочные решения бункера. В их числе: 9-ярусная объемно-пространственная конструкция, конфигурация планов этажей, лестницы, дверные проемы, структура защитного сооружения.
В список также вошли декоративное оформление, выполненное в стиле «советский неоклассицизм», зал заседаний, кабинет с туалетной комнатой, коридоры, дубовые стулья и стол.