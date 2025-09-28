Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре взяли под охрану «Бункер Сталина»

В Самаре утвердили список объектов, взятых под охрану в «Бункере Сталина».

Источник: Комсомольская правда

В Самаре взяли под охрану «Бункер Сталина». Соответствующий приказ подготовили в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области. Он был опубликован на сайте регионального правительства 25 сентября.

Согласно документу, под охраной находятся архитектурные особенности и планировочные решения бункера. В их числе: 9-ярусная объемно-пространственная конструкция, конфигурация планов этажей, лестницы, дверные проемы, структура защитного сооружения.

В список также вошли декоративное оформление, выполненное в стиле «советский неоклассицизм», зал заседаний, кабинет с туалетной комнатой, коридоры, дубовые стулья и стол.