«Долги превысили 259 миллионов рублей». В Беларуси суд открыл дело о несостоятельности холдинга «Белвест»

Одна из основным причин обращения в суд заключается в накопившихся долгах по денежным обязательствам, размер которых превысил 259 миллионов рублей. Суд, заслушав пояснения лиц, которые участвуют в деле, а также исследовав поступившие материалы, принял решение начать производство по делу о несостоятельности. Кроме того, суд в отношении должника открыл конкурсное производство на четыре месяца. Антикризисным управляющим было назначено ООО «Байков и партнеры».