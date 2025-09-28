Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Долги превысили 259 миллионов рублей». В Беларуси суд открыл дело о несостоятельности холдинга «Белвест»

Суд открыл дело о несостоятельности холдинга «Белвест» из-за долгов в 259 млн.

Источник: Комсомольская правда

Суд открыл дело о несостоятельности холдинга «Белвест» из-за долгов в 259 млн рублей, сообщает издание «Вiцьбiчы».

Во время выездного заседания, которое состоялось в пятницу, 26 сентября, экономический суд Витебской области рассмотрел заявление холдинга «Белвест», являющегося крупным производителем обуви, о несостоятельности.

Одна из основным причин обращения в суд заключается в накопившихся долгах по денежным обязательствам, размер которых превысил 259 миллионов рублей. Суд, заслушав пояснения лиц, которые участвуют в деле, а также исследовав поступившие материалы, принял решение начать производство по делу о несостоятельности. Кроме того, суд в отношении должника открыл конкурсное производство на четыре месяца. Антикризисным управляющим было назначено ООО «Байков и партнеры».

Тем временем эксперт сказала, кто в Беларуси может уйти в трудовой отпуск, не отработав полгода.

Кстати, Белстат сказал, что каждый шестой белорус — пожилой человек старше 65 лет.

Ранее мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Также мы узнали, когда включат отопление в Беларуси в 2025: что известно, даты, сроки.