«Долги превысили 259 миллионов рублей». В Беларуси суд открыл дело о несостоятельности холдинга «Белвест»

Суд открыл дело о несостоятельности холдинга «Белвест» из-за долгов в 259 млн рублей, сообщает издание «Вiцьбiчы».
Во время выездного заседания, которое состоялось в пятницу, 26 сентября, экономический суд Витебской области рассмотрел заявление холдинга «Белвест», являющегося крупным производителем обуви, о несостоятельности.
Одна из основным причин обращения в суд заключается в накопившихся долгах по денежным обязательствам, размер которых превысил 259 миллионов рублей. Суд, заслушав пояснения лиц, которые участвуют в деле, а также исследовав поступившие материалы, принял решение начать производство по делу о несостоятельности. Кроме того, суд в отношении должника открыл конкурсное производство на четыре месяца. Антикризисным управляющим было назначено ООО «Байков и партнеры».
