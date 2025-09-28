Кеосаян признался в последнем интервью, что занимался любимым делом

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что никогда не мечтал ни о какой другой профессии, кроме режиссёрской.
Незадолго до своей болезни Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». Данный выпуск вышел в эфир телеканала «Россия 1» в воскресенье.
«Я занимаюсь своим любимым делом. Никогда не предполагал и не мечтал о другой профессии, кроме как режиссура», — сказал Кеосаян в интервью Корчевникову.
Также в ходе программы Кеосаян рассказал о своей семье и о том, что его отец, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Эдмонд Кеосаян очень любил свою страну, и эта любовь к Родине передалась Тиграну от родителей.
«Когда мои соотечественники гибнут на линии боевого соприкосновения, все мои рефлексии должны быть похоронены, я должен быть со своей страной», — заявил Кеосаян.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Позднее Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна программе «Судьба человека», запись которого была сделана незадолго до болезни кинорежиссера.