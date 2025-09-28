ТОП-10 исторических мест Казахстана

Отрар переживал периоды расцвета и разрушений. В XIII веке он вошел в состав государства Хорезм, в 1405 году здесь скончался Амир Тимур, начавший поход на Китай. В XV веке город был вновь отстроен и вошел в состав Казахского ханства, однако в XVIII веке подвергся нашествию джунгар и пришел в упадок. Археологические раскопки начались лишь в 1969 году.