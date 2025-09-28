Ричмонд
Юрий Слюсарь поздравил атомщиков Ростовской области с профессиональным праздником

Губернатор Дона отметил вклад атомной отрасли в развитие Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С профессиональным праздником атомщиков Ростовской области поздравил губернатор Дона Юрий Слюсарь. Обращение к представителям отрасли опубликовано в воскресенье, 28 сентября, в телеграм-канале главы региона.

В своем обращении Юрий Борисович подчеркнул глубокую связь атомной промышленности с историей страны. Особое значение праздник приобретает в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Юрий Слюсарь отметил, что 80 лет для отрасли стали периодом расцвета. Сегодня атомная промышленность представляет собой технологический щит страны и гарантию уверенного будущего.

Глава региона выделил ключевые предприятия атомной отрасли на Дону:

— Ростовская АЭС дает региону свет и тепло, а такие гиганты, как «Атоммаш» — это оборудование для российских и зарубежных атомных станций. Знаем и ценим вклад «Атомспецсервиса», «Атоммашэкспорта», «Полесья».

Губернатор поблагодарил атомщиков за их надежную работу. Их труд обеспечивает безопасность, развитие и комфорт для всех жителей Ростовской области.

