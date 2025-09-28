День Веры, Надежды, Любви-2025. Что нельзя делать в этот день?

Церковь причислила всех четверых к лику святых. Мощи мучениц до 1792 года хранились в монастыре Эшо под Страсбургом. По свидетельству христиан, от мощей исходили чудеса и исцеления, толпы верующих стремились попасть к святыне. Однако во время Французской революции мощи были растоптаны и сожжены, а сам монастырь продан на аукционе. Есть легенда, что на самом деле мощи успели спрятать монахини. Сейчас верующие могут поклониться лишь частицам мощей святой Софии и ее дочерей.