День Веры, Надежды, Любви-2025. Что нельзя делать в этот день?

Сила веры.
Святые мученицы жили во II веке в языческой Италии. Благочестивая христианка София осталась вдовой и одна воспитывала трех дочерей, которых назвала в честь трех христианских добродетелей — Пистис, Эльпис, Агапэ. В русском варианте эти греческие имена были переведены, поэтому мучениц мы знаем как Веру, Надежду и Любовь. С юных лет София прививала девочкам веру в Бога и воспитывала их в христианских традициях.
О благочестивой семье узнал император Адриан II (тот самый, что возвел в честь своего юного утонувшего любовника вал Адриана в 117 километров). Правитель-язычник повелел привести к нему вдову с детьми и потребовал отречься от Христа и принести жертву богам. София с дочерьми отказались.
Разгневанный Адриан приказал пытать детей — девочек на глазах матери подвергали страшным мучениям, но продолжали восхвалять Господа и молиться. В итоге 12-летнюю Веру, 10-летнюю Надежду и 9-летнюю Любовь казнили, кинув останки под ноги матери. София похоронила дочерей у Аппиевой дороге и спустя три дня скончалась на их могилах.
Церковь причислила всех четверых к лику святых. Мощи мучениц до 1792 года хранились в монастыре Эшо под Страсбургом. По свидетельству христиан, от мощей исходили чудеса и исцеления, толпы верующих стремились попасть к святыне. Однако во время Французской революции мощи были растоптаны и сожжены, а сам монастырь продан на аукционе. Есть легенда, что на самом деле мощи успели спрятать монахини. Сейчас верующие могут поклониться лишь частицам мощей святой Софии и ее дочерей.
Почитание на Руси.
Имена святых мучениц были популярны среди русских девушек. Однако в праздник поздравляли не только именинниц с именами святых, но и всех женщин, а гулянья длились долгих три дня.
В православных храмах в этот день читался тропарь, кондак и акафист мучениц.
В народе праздник знали как Вселенские бабьи именины и отмечать их требовалось с плачем: женщины рыдали о себе, родных и близких. Считалось, что чем громче плач, тем меньше будет бед и тревог в семье. После обряда женщины пекли пироги и кренделя с изюмом. Больше никакой работы не делали, домашними обязанностями занимался муж.
Праздник был и временем деревенских святцев — парни и девушки приходили, на «вечерины», знакомились, в это время было принято признаваться в своих чувствах. Свадьбы не играли, это считалось дурным знаком.
Самих именинниц — Веру, Надежду, Любовь и Софию — одаривали небольшими подарками, а взамен получали монетки. Ритуал был нацелен на то, чтобы привлечь счастье в свою жизнь.
Народные приметы.
- Если за окном ясная и теплая погода, значит бабье лето будет продолжаться.
- Журавли, летящие на юг, указывают на мороз в Покров день (14 октября).
- Если в праздник пойдет дождь — скоро потеплеет.
- Считалось, что 30 сентября рыбаков ждет хороший улов.
- Сухая погода знаменует холодную зиму.
