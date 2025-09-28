Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 29 сентября 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Верхоянская, 26; Парашютная, 29−41; Авиационная, 33−41; Речная, 59−72; Кислицина, 9−86; Партизанская, 14−23; Белозерская, 1; Колхозная, 64−86; Краснознаменная, 76−82; Красных Командиров, 9−11; Полковая, 4−33, 53; Спорта, 25−45; Электродная, 21−72; Бр. Кашириных, 44/1; СНТ «Любитель-1», 1-я улица — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Пионерская, 5, 7, 7-А, 7-Б, 7-В, 9, 9-А, 9-Б; Красного Урала, 12, 14, 20, 22; Комсомольский пр., 33-А, 33-Б, 33-В; пр. Победы, 296-А, 292 — с 09.30 до 22.00.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 370 (подъезды 1−7) с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Румянцева, 13, 15, 15-А; Б. Хмельницкого, 27, 29, 29-А, 31, 33, 35, 35-А; Театральный пер., 16, 16-А, 18 — с 10.30 до 19.00;
— Электростальская, 41, 20-А; Алчевская, 12; Румянцева, 33; Краснооктябрьская, 16, 18, 20, 20-А, 24, 26; Липецкая, 26, 29, 30; ч/с: Алчевская; Байкальская; Запорожская; Краснооктябрьская — с 09.00 до 20.00.
Отключение электроэнергии:
— Мира 55, 57, 59, 61 — с 08.00 до 18.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— п. Урицкого, ч/с: Архангельская, 3−52; Федорова, 26, 28; Поселковая, 9−40; Плужная, 1−18; Кузнечная, 15−26; Каменогорская, 3, 4; Лунная, 42−57; Карпинского, 12−32; Чебаркульская, 18; п. Мебельный, ч/с: Ильича, 11−13; Дарвина, 15−51; Мебельная, 1−28; 1-й пер. Мебельный, 2−8; Короленко, 2−21; Гайдара, 1−13, 28 — с 08.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Тургенева, 1−11; пер. Успенского, 1−12; пер. Армавирный, 1−12; Г. Танкограда, 64−78 (чет.); Бажова, 54−62 (чет.); Лермонтова, 1−9; пер. Лермонтова, 3; Линейная, 1−49; Зудова, 242, 248 — с 08.30 до 14.00;
— Горького, 19, 21, 21-А, 23, 23-А, 25; Грибоедова, 37, 39, 39-А, 41, 41-А, 43; Салютная, 34−56 (чет.); Крылова, 1−10, 12−20 (чет.); Правдухина, 2, 4, 6, 8, 10, 10-А; Артиллерийская, 77−103 (неч.); Котина, 33, 35, 37, 37-А, 39, 60-А; Черничная, 16−28; Белова, 9−17 — с 08.00 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Ак. Королева, 26 (подъезды 3, 4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Труда, 3, 148; Российская, 196, 196-А; Красноармейская, 55, 106, 109; пр. Ленина, 42; Свердловский, 40, 40-А — с 09.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 29 сентября, будут отключены светофоры на перекрестках:
— улиц Российская и Коммуны — с 08:00 до 18:00;
— улиц Российская и Малая Коммуны — с 08:00 до 18:00;
— улиц Горького и Салютная — с 08:30 до 18:00.
Будьте внимательны и осторожны!