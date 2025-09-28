В Москве более 10 тысяч семей переехали в новые квартиры с начала года

Свыше 10 тыс. семей Москвы с начала года переехали в новые квартиры, полученные по программе реновации в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Ефимов отметил, что новоселье отметили более трех тысяч семей в Восточном административном округе, около 1,6 тысячи переехали в новые квартиры на севере столицы, более 1,3 тысячи — на юго-востоке. Новоселы получают квартиры с современной отделкой, что позволяет заезжать в новые дома без дополнительных затрат.
«Ключевой задачей программы реновации является не только предоставление комфортного жилья, но и всесторонняя поддержка горожан на этапе переселения. С помощью сервиса “Помощь в переезде” москвичи могут бесплатно заказать услуги грузчиков и транспорт для перевозки вещей из старой квартиры в новую. С начала этого года им уже воспользовались 8,1 тысячи семей из числа переехавших. Так, на востоке столицы к услугам грузчиков обратились более 2,2 тысячи семей, а на севере — более 1,4 тысячи», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.