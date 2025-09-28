В Москве более 10 тысяч семей переехали в новые квартиры с начала года

«Ключевой задачей программы реновации является не только предоставление комфортного жилья, но и всесторонняя поддержка горожан на этапе переселения. С помощью сервиса “Помощь в переезде” москвичи могут бесплатно заказать услуги грузчиков и транспорт для перевозки вещей из старой квартиры в новую. С начала этого года им уже воспользовались 8,1 тысячи семей из числа переехавших. Так, на востоке столицы к услугам грузчиков обратились более 2,2 тысячи семей, а на севере — более 1,4 тысячи», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.