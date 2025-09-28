Более 29 тысяч жителей Тувы проверили репродуктивное здоровье

Диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья с начала года прошли свыше 29 тыс. жителей Республики Тувы. Такие профилактические мероприятия проводятся по национальному проекту «Семья», сообщили в правительстве региона.
Первый этап обследований прошли 27 014 женщин и мужчин, 2103 — второй. На первом этапе диспансеризации пациент заполняет анкету и проходит осмотр у профильного специалиста. Женщин принимает акушер-гинеколог: проводится осмотр молочных желез, шейки матки, берутся мазки для микроскопического и цитологического анализов. Мужчин направляют к урологу или хирургу, прошедшему переподготовку.
Второй этап предполагает назначение при необходимости дополнительных обследований: женщинам — УЗИ органов малого таза и молочных желез, мазки на инфекции, а мужчинам — УЗИ органов малого таза, спермограмму и проверку на инфекции. Обследование можно пройти в поликлинике или на работе, если работодатель договорился с медучреждением.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.