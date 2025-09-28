Путин жестом изобразил заставку телепрограммы Кеосаяна, рассказал Громов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов рассказал, как президент России Владимир Путин жестом показал фрагмент заставки телепрограммы Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама».
В пятницу главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте.
«В Большом Кремлевском дворце была инаугурация, и там были Тигран и Маргарита (Симоньян — ред.). Президент из Большого Кремлевского дворца достаточно часто переходит по улице в свою резиденцию, в первый корпус Кремля. И, собственно, Рита и Тигран уже вышли. И Владимир Владимирович увидел, сделал вот такое движение рукой», — сказал Громов на церемонии прощания с режиссером, взмахнув руками.
Первый замглавы АП рассказал, что после случившегося Симоньян и Кеосаян позвонили ему, чтобы уточнить, что произошло. Громов позвонил президенту и передал ему этот вопрос.
«Он (Путин — ред.) засмеялся, говорит, конечно, вы все молодцы, у вас с воображением, конечно, очень здорово. Это я показал заставку программы Тиграна, как там пилой крутит», — рассказал Громов.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм «Президент и его внучка», который получил специальный приз жюри фестиваля «Кинотавр-2001». В его фильмографии также значатся «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж». Последний его фильм «Семь дней Петра Семёныча» с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта «Вечер с Тиграном Кеосаяном», который транслировали на канале «РЕН ТВ». С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу «Ты и я», выходившую на канале «Россия». В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы «Хватит молчать!» на «РЕН ТВ». С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ «Международная пилорама». По сценариям Симоньян он снял сериалы «Море. Горы. Керамзит», «Актриса», фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!».