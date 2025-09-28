В подмосковных Котельниках открыли центр волонтерского движения школьников

Центр волонтерского движения школьников начал работать в городе Котельники Московской области при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Волонтерский центр организован на базе школы № 2 «Навигатор». Его цель — объединение школьников-добровольцев, чтобы вместе совершать добрые дела. Центр позволит ребятам придумать новые форматы и проводить мероприятия по всем направлениям волонтерской деятельности, в том числе развивать событийные, культурные и экологические проекты. Также внимание уделят и социальной сфере.
На открытии центра будущие волонтеры узнали, чем занимается добровольческая организация. Среди таких дел — благотворительные ярмарки и акции, оказание адресной помощи ветеранам и одиноким пенсионерам, проведение экологических субботников и многое другое. Все это будет осуществляться под руководством наставника Имама Арсаналиева, имеющего большой опыт волонтерской деятельности.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.