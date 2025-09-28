В Твери прошла областная «Ярмарка продовольствия»

Областная «Ярмарка продовольствия» состоялась 27 сентября в Твери в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Ярмарка прошла в формате праздника урожая. Там была представлена мясная, рыбная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, овощи и фрукты. Все товары были произведены крестьянскими (фермерскими), личными подсобными хозяйствами и предприятиями перерабатывающей промышленности Верхневолжья. Кроме того, там можно было найти изделия народных промыслов Тверской области и других регионов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.