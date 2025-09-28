В Твери прошла областная «Ярмарка продовольствия»

Ярмарка прошла в формате праздника урожая. Там была представлена мясная, рыбная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, овощи и фрукты. Все товары были произведены крестьянскими (фермерскими), личными подсобными хозяйствами и предприятиями перерабатывающей промышленности Верхневолжья. Кроме того, там можно было найти изделия народных промыслов Тверской области и других регионов.