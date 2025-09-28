Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старейший памятник Ростова проверили на угрозу обрушения из-за опасений жителей

В Ростове проверили дореволюционный памятник из-за подозрений на опасный крен.

Источник: Комсомольская правда

Старейшему памятнику в Ростове не угрожает обрушение. О состоянии Александровской колонны, находящейся в детском парке им. Вити Черевичкина, рассказали в администрации донской столицы.

Поводом для проверки стали обращения ростовчан в социальных сетях. Жители города выражали обеспокоенность внешним видом памятника. Им казалось, что колонна заметно накренилась и может упасть при сильном ветре.

Как рассказали в администрации Ростова, специалисты выехали на место для детального осмотра. Эксперты тщательно обследовали единственный дореволюционный памятник, сохранившийся в городе, который был установлен 131 год назад. Результаты проверки показали, что опасения жителей были напрасны. Характерных признаков, указывающих на реальный наклон колонны, обнаружено не было.

Александровская колонна была установлена в Ростове 131 год назад. Фото: администрация Ростова.

— Визуально впечатление крена создается в связи с небольшим ландшафтным уклоном земельного участка, на котором установлена колонна, — пояснили в мэрии.

Таким образом, опасности обрушения памятника в настоящее время нет. Александровская колонна продолжает оставаться в стабильном состоянии.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

«Прогуливаясь, чаще смотрите наверх»: Фотограф из Ростова создает проект об исчезающих памятниках архитектуры.