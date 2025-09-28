Старейший памятник Ростова проверили на угрозу обрушения из-за опасений жителей

Как рассказали в администрации Ростова, специалисты выехали на место для детального осмотра. Эксперты тщательно обследовали единственный дореволюционный памятник, сохранившийся в городе, который был установлен 131 год назад. Результаты проверки показали, что опасения жителей были напрасны. Характерных признаков, указывающих на реальный наклон колонны, обнаружено не было.