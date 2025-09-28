В леса Свердловской области выпустили краснокнижных филинов

Троих краснокнижных филинов выпустили в леса Свердловской области в ходе проекта по восстановлению популяции в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Выпуск стал финальным этапом многомесячной работы по выращиванию и подготовке птенцов к самостоятельной жизни в дикой природе. В апреле-мае родители-филины, которые содержатся в центре реабилитации хищных птиц «Холзан», высиживали яйца. В начале июня птенцов перевезли в оборудованные вольеры в парке «Бажовские места». Выпуск филинов прошел в комфортном режиме: вольер был открыт, и птицы самостоятельно покинули его.
По данным наблюдений орнитологов, двое филинов пока держатся вблизи места выпуска, осваивая новую территорию. Третья птица демонстрирует ярко выраженный самостоятельный характер, она покинула место расположения вольера около 10 дней назад и успешно интегрируется в дикую природу, что является хорошим признаком.
«Впервые на государственном уровне реализован полный цикл проекта по реинтродукции краснокнижного филина — от рождения птенцов до их возвращения в дикую природу. Мы не просто увеличили численность вида, мы подарили региону трех новых пернатых хищников, которые займут свою нишу в экосистеме Среднего Урала и, мы надеемся, дадут собственное потомство. Это историческое событие для природоохранной деятельности нашего региона», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.