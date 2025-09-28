В леса Свердловской области выпустили краснокнижных филинов

«Впервые на государственном уровне реализован полный цикл проекта по реинтродукции краснокнижного филина — от рождения птенцов до их возвращения в дикую природу. Мы не просто увеличили численность вида, мы подарили региону трех новых пернатых хищников, которые займут свою нишу в экосистеме Среднего Урала и, мы надеемся, дадут собственное потомство. Это историческое событие для природоохранной деятельности нашего региона», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.