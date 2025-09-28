Около двух тысяч зрителей посетили спектакли Чувашского театра в Башкирии

«Большие гастроли» Чувашского государственного театра кукол, которые прошли в Башкирии с 21 по 24 сентября в соответствии с целями национального проекта «Семья», посетили примерно 2 тыс. зрителей. Об этом сообщили в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
Открыли серию выступлений три показа спектакля для детей «Сказка о ежике, волшебном лесе и кое о чем…». Второй день ознаменовался показом постановки знаменитой трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир». Завершились гастроли спектаклем «Жди меня», в котором показана история молодых супругов Дарины и Максима, их светлой любви, испытаний и обретении счастья после долгой разлуки.
«Мы искренне благодарны Башкирскому театру кукол за гостеприимство и радушие, которыми славится Башкортостан. Ваш регион известен своими культурными традициями, богатством народной культуры, гостеприимством, народными праздниками, красивыми национальными костюмами, песнями и вкусной кухней. Уже в октябре Башкирский театр кукол проведет “Большие гастроли” в Чебоксарах, где зрители смогут насладиться такими спектаклями, как “Аленький цветочек”, “Живи” и “Приключения доктора Айболита и его друзей”», — отметила заместитель директора Чувашского театра кукол Елена Белоусова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.