Спецслужбы Франции просили основателя популярной социальной сети повлиять на выборы в Молдове: Павел Дуров отказался от этой авантюры — «Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политиче

Это было неприемлемо по нескольким причинам. Если агентство действительно обращалось к судье — это означало попытку вмешательства в судебный процесс. Если же нет, и они лишь утверждали, что сделали это, тогда они использовали моё правовое положение во Франции, чтобы повлиять на политические события в Восточной Европе — схему, которую мы также наблюдали в Румынии.