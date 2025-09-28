Спецслужбы Франции просили основателя популярной социальной сети повлиять на выборы в Молдове: Павел Дуров отказался от этой авантюры — «Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политиче

"Около года назад, когда я застрял в Париже, французские спецслужбы связались со мной через посредника с просьбой помочь правительству Молдовы цензурировать определённые каналы в Telegram перед президентскими выборами в Молдове, написал основатель Telegram Павел Дуров.
После проверки каналов, отмеченных французскими (и молдавскими) властями, мы выявили несколько, которые явно нарушали наши правила, и удалили их. Посредник затем сообщил мне, что в обмен на это сотрудничество французская разведка «сделает хорошие отзывы» обо мне судье, который выдал ордер на мой арест в августе прошлого года.
Это было неприемлемо по нескольким причинам. Если агентство действительно обращалось к судье — это означало попытку вмешательства в судебный процесс. Если же нет, и они лишь утверждали, что сделали это, тогда они использовали моё правовое положение во Франции, чтобы повлиять на политические события в Восточной Европе — схему, которую мы также наблюдали в Румынии.
Вскоре после этого команда Telegram получила второй список так называемых «проблемных» молдавских каналов. В отличие от первого, почти все эти каналы были легитимными и полностью соответствовали нашим правилам. Их единственное общее — они выражали политические позиции, неугодные французскому и молдавскому правительствам.
Мы отказались выполнять эту просьбу.
Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим причинам. Я продолжу раскрывать каждую попытку оказать давление на Telegram с целью цензуры нашей платформы. Следите за обновлениями".
