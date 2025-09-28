Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Челябинска сообщили, когда отключат светомузыкальный фонтан на реке Миасс

Светомузыкальному фонтану на реке Миасс в центре Челябинска осталось работать чуть больше двух недель. В связи с окончанием сезона его отключат 16 октября. Об этом сообщили в городской администрации.

Источник: Pchela.News

В мэрии напомнили, что фонтан работает семь дней в неделю. Все желающие ещё могут успеть полюбоваться им. Расписание следующее:

С понедельника по четверг

дневной режим: 12:00—21:00, включение подсветки в 19:00; музыкальное шоу: в 21:00, 22:00 и 22:30 по 15 минут, между музыкальными шоу — статичный режим с подсветкой без музыки.

С пятницы по воскресенье

дневной режим: 12:00—20:30, включение подсветки в 19:00; музыкальные шоу: 20:30, 21:00, 21:40 и 22:30; видео на водном экране: 20:42 и 21:37; работа фонтана: до 23:00.

Светомузыкальный фонтан открыли в Челябинске в конце августа прошлого года. Он одновременно может выпускать 192 струи высотой от трёх до 25 метров и позволяет проводить разнообразные водные и световые шоу. Кроме того, на водную гладь транслируется видеоконтент, а размер водного экрана составляет 10 на 35 метров.