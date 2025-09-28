В мэрии Челябинска сообщили, когда отключат светомузыкальный фонтан на реке Миасс

В мэрии напомнили, что фонтан работает семь дней в неделю. Все желающие ещё могут успеть полюбоваться им. Расписание следующее:
С понедельника по четверг
дневной режим:
С пятницы по воскресенье
дневной режим:
Светомузыкальный фонтан открыли в Челябинске в конце августа прошлого года. Он одновременно может выпускать 192 струи высотой от трёх до 25 метров и позволяет проводить разнообразные водные и световые шоу. Кроме того, на водную гладь транслируется видеоконтент, а размер водного экрана составляет 10 на 35 метров.