В мэрии Челябинска сообщили, когда отключат светомузыкальный фонтан на реке Миасс

Светомузыкальный фонтан открыли в Челябинске в конце августа прошлого года. Он одновременно может выпускать 192 струи высотой от трёх до 25 метров и позволяет проводить разнообразные водные и световые шоу. Кроме того, на водную гладь транслируется видеоконтент, а размер водного экрана составляет 10 на 35 метров.