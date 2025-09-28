Аким Алматы потребовал ускорить реконструкцию школы № 58

«Аким города Дархан Сатыбалды посетил площадку реконструкции школы № 58 на улице Тургут Озала. Проект предусматривает строительство пристройки на 576 мест с современными учебными и спортивными помещениями. Однако работы отстают от графика. Подрядчику дано две недели для исправления ситуации», — говорится в сообщении.
По условиям проекта планируется возведение нового трехэтажного корпуса с подвалом, спортзалом, столовой, актовым залом, а также обновление инженерных сетей, кровли и систем пожарной безопасности. Завершение работ было запланировано на декабрь 2025 года.
«Объект на моем личном контроле. Если прогресса не будет — договор расторгаем. Подрядчики должны рассчитывать на свои силы, а не перекладывать работу на субподрядчиков», — заявил аким.
Управления образования и строительства, а также ответственные службы будут еженедельно отчитываться о ходе реконструкции.