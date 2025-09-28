Аким Алматы потребовал ускорить реконструкцию школы № 58

«Аким города Дархан Сатыбалды посетил площадку реконструкции школы № 58 на улице Тургут Озала. Проект предусматривает строительство пристройки на 576 мест с современными учебными и спортивными помещениями. Однако работы отстают от графика. Подрядчику дано две недели для исправления ситуации», — говорится в сообщении.