Аким Алматы потребовал ускорить реконструкцию школы № 58

Алматы. 28 сентября. КазТАГ — Аким Алматы Дархан Сатыбалды проверил реконструкцию школы № 58, где строительство пристройки на 576 мест идет с отставанием от графика, и дал подрядчику две недели на устранение нарушений, сообщает пресс-служба акима города.

Источник: Пресс-служба акима Алматы

«Аким города Дархан Сатыбалды посетил площадку реконструкции школы № 58 на улице Тургут Озала. Проект предусматривает строительство пристройки на 576 мест с современными учебными и спортивными помещениями. Однако работы отстают от графика. Подрядчику дано две недели для исправления ситуации», — говорится в сообщении.

По условиям проекта планируется возведение нового трехэтажного корпуса с подвалом, спортзалом, столовой, актовым залом, а также обновление инженерных сетей, кровли и систем пожарной безопасности. Завершение работ было запланировано на декабрь 2025 года.

«Объект на моем личном контроле. Если прогресса не будет — договор расторгаем. Подрядчики должны рассчитывать на свои силы, а не перекладывать работу на субподрядчиков», — заявил аким.

Управления образования и строительства, а также ответственные службы будут еженедельно отчитываться о ходе реконструкции.