В Гатчинском районе Ленинградской области прошел профтур для подростков

Участниками профтура на предприятия Гатчинского района Ленинградской области стали 30 подростков-детей участников СВО. Мероприятие было организовано по национальному проекту «Кадры», сообщили в комитете по труду и занятости населения региона.
Ребята посетили одно из крупнейших производств молочной продукции в стране — компанию «Галактика». Экскурсию провел специалист предприятия, он показал цеха, современное оборудование и подробно рассказал, как создаются молочные продукты и какие профессии востребованы в этой сфере. Ребята проявили большой интерес, задавали вопросы, делились впечатлениями и попробовали продукцию предприятия.
Далее школьники познакомились с работой компании «Сидак-СП» — ведущего российского производителя мебельных фасадов, кухонь и листовых материалов. Это предприятие уникально тем, что объединяет полный спектр современных технологий. Гостям показали десятки производственных процессов и объяснили многоэтапность каждого из них. Экскурсия стала важным опытом, который поможет подросткам лучше понять свои интересы и сделать шаг к будущему профессиональному выбору.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.