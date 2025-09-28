Ричмонд
В Новосибирске расширили сеть дорожных камер на правом и левом берегах

На левом берегу контроль усилили на улице Титова — камеры работают на пересечениях со Связистов, Троллейной, Серафимовича, а также у домов № 17 и № 22.

На правом берегу Новосибирска установили новые камеры на Мочищенском шоссе — у дома № 4 и на перекрестке с улицей Жуковского, а также на 1-м Мочищенском шоссе в районе дома 7/2. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

Особый акцент сделан на перекрестках улицы Ипподромской с Военной, Кропоткина, Фрунзе, Гоголя и Октябрьской магистралью. Камера на улице Восход, возле дома 1Б, вновь начала работу.

