В Новосибирске расширили сеть дорожных камер на правом и левом берегах

На правом берегу Новосибирска установили новые камеры на Мочищенском шоссе — у дома № 4 и на перекрестке с улицей Жуковского, а также на 1-м Мочищенском шоссе в районе дома 7/2. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирской области.