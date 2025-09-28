На Солнце произошла самая сильная за три месяца вспышка

Вспышки на Солнце становятся причиной магнитных бурь. Из-за них, в свою очередь, происходят сбои в энергосистемах. Кроме того, они влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури приводят к нарушениям коротковолновой связи и функционирования навигационных систем, сбоям напряжения в промышленных электросетях. Из-за повышенной солнечной активности северные сияния можно увидеть в большем количестве точек мира, чем обычно. Точно ответить, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, ученые пока не могут.