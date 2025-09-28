На Солнце произошла самая сильная за три месяца вспышка

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ученые зарегистрировали на Солнце импульсная самую крупную вспышку с 19 июня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«На восточном краю Солнца сегодня около полудня зарегистрирована импульсная вспышка класса M6.4. Максимум энерговыделения, согласно измерениям рентгеновского излучения Солнца, пришелся на 11:43 мск», — рассказали там.
Взрыв произошел на фоне растущей активности Солнца, об усилении которой уже сообщали накануне. Число и мощность солнечных вспышек начали расти в пятницу вечером.
В субботу за сутки было зарегистрировано 19 вспышек, в том числе три события класса M, хотя и более низких баллов. Сегодня с утра активность снизилась, это создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются. Однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение, отметили в лаборатории.
Вспышки на Солнце становятся причиной магнитных бурь. Из-за них, в свою очередь, происходят сбои в энергосистемах. Кроме того, они влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури приводят к нарушениям коротковолновой связи и функционирования навигационных систем, сбоям напряжения в промышленных электросетях. Из-за повышенной солнечной активности северные сияния можно увидеть в большем количестве точек мира, чем обычно. Точно ответить, влияют ли магнитные бури на здоровье человека, ученые пока не могут.