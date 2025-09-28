Почти 83 500 жителей Вологодской области проверили репродуктивное здоровье

Репродуктивную диспансеризацию с начала года прошли около 83,5 тыс. жителей Вологодской области. Такие профилактические мероприятия проводятся по национальному проекту «Семья», сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога и пройти цитологическое исследование. Второй этап проводится по результатам первого и включает ультразвуковое исследование органов малого таза и исследование молочных желез. Мужчины получают консультацию врача-уролога и при необходимости могут быть направлены на дополнительные обследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.
«Диспансеризация, включая оценку репродуктивного потенциала, — важнейший механизм народосбережения. Репродуктивное здоровье, безусловно, является фундаментом для формирования здорового поколения и устойчивого демографического развития», — подчеркнул министр здравоохранения Вологодской области Николай Гонтюрев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.