Почти 83 500 жителей Вологодской области проверили репродуктивное здоровье

Женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога и пройти цитологическое исследование. Второй этап проводится по результатам первого и включает ультразвуковое исследование органов малого таза и исследование молочных желез. Мужчины получают консультацию врача-уролога и при необходимости могут быть направлены на дополнительные обследования, включающие спермограмму, УЗИ предстательной железы и анализ на инфекции.