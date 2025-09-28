В Ростовской области обнаружили случаи бешенства у лис, волков и собак

— В случае укуса, оцарапывания или ослюнения животными все пострадавшие должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью для решения вопроса о проведении антирабических прививок. Чем раньше начат курс, тем выше эффективность. Важно не прерывать лечение, — уточнили в ведомстве.