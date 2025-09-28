Ричмонд
В Ростовской области обнаружили случаи бешенства у лис, волков и собак

Роспотребнадзор просит прививать питомцев от бешенства.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростовской области зафиксированы случаи бешенства у животных — лис, волков и собак. Случаев заболевания у людей нет, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

— В случае укуса, оцарапывания или ослюнения животными все пострадавшие должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью для решения вопроса о проведении антирабических прививок. Чем раньше начат курс, тем выше эффективность. Важно не прерывать лечение, — уточнили в ведомстве.

Жителям рекомендуют избегать контактов с дикими и безнадзорными животными, проводить с детьми разъяснительные беседы. Владельцам домашних и сельскохозяйственных животных — ежегодно прививать питомцев и соблюдать правила содержания.