В Межвузовском кампусе Уфы пройдет Всероссийский хакатон «Кибер 102»

Всероссийский хакатон «Кибер 102» будет проходить с 14 по 16 ноября на площадке «Школы 21» в Межвузовском кампусе Уфы в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.
Основными тематиками хакатона станут разработка веб-платформ, мобильных приложений, маркетплейсов, видеоигр, геймифицированных приложений, программ для обработки больших данных, чат-ботов и других цифровых продуктов. Команды будут выбирать из предложенных бизнесом задач и в течение трех дней и двух ночей интенсивно работать над решением. В финале представитель компании, направившей задачу, оценит готовые прототипы и выберет лучший.
«Проведение подобных соревнований позволяет бизнесу и ИТ-сообществу сформировать выгодное сотрудничество в сфере разработки прикладных цифровых продуктов. Хакатоны — это также возможность для школьников, студентов показать свои навыки, найти свою нишу в ИТ-сфере и, возможно, своего будущего работодателя», — отметил министр цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадий Разумикин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.