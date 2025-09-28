Экологи оценили состояние воздуха в Воронеже

Эксперты оценивали содержание вредных веществ в атмосфере. По результатам обнаружилось наличие диоксида серы менее 0,025 мг/м3 (предельно допустимой концентрации (ПДК) 0,500 мг/м3), диоксид азота — менее 0,02 мг/м3 (ПДК 0,200 мг/м3), оксида азота — менее 0,03 мг/м3 (ПДК 0,400 мг/м3) и оксида углерода — менее 1,5 мг/м3 (ПДК 5,00 мг/м3). Ни один из показателей не превысил ПДК, заверили в Министерстве природных ресурсов и экологии области.