Экологи оценили состояние воздуха в Воронеже

Исследования провели в центре города.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники воронежского центра лабораторных исследований провели анализ атмосферного воздуха в районе улиц Песчаный Лог, Ленина, Ломоносова и Центрального парка Воронежа.

Эксперты оценивали содержание вредных веществ в атмосфере. По результатам обнаружилось наличие диоксида серы менее 0,025 мг/м3 (предельно допустимой концентрации (ПДК) 0,500 мг/м3), диоксид азота — менее 0,02 мг/м3 (ПДК 0,200 мг/м3), оксида азота — менее 0,03 мг/м3 (ПДК 0,400 мг/м3) и оксида углерода — менее 1,5 мг/м3 (ПДК 5,00 мг/м3). Ни один из показателей не превысил ПДК, заверили в Министерстве природных ресурсов и экологии области.

— Мониторинг атмосферного воздуха необходим для своевременного выявления изменений качества воздуха и содержания загрязнителей, — пояснили в ведомстве. — Полученные данные позволят оценить риски для здоровья населения и спланировать меры по охране окружающей среды.