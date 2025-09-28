Ричмонд
Володин ознакомился с работой российско-вьетнамского тропического центра

Здесь проводится круглогодичный мониторинг биологической и медицинской безопасности.

ХАНОЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в рамках официального визита во Вьетнам ознакомился с работой совместного Российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра.

Тропический центр является важным объектом стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в области науки и технологий. За десятилетия своей деятельности центр стал многопрофильной и междисциплинарной научной организацией, не имеющей аналогов в мировой практике.

Здесь проводится круглогодичный мониторинг биологической и медицинской безопасности в условиях тропиков, разрабатываются вакцины и другие препараты, апробируется лечение различных инфекционных заболеваний, а также изучаются проблемы повышения профессионального долголетия членов экипажей подводных лодок и самолетов в экстремальных климатических условиях.

Центр учрежден в соответствии с соглашением между правительствами СССР и Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве от 7 марта 1987 года. 6 сентября 2018 года подписан межправительственный протокол к нему, призванный адаптировать работу к современным условиям.

Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. Ранее состоялась встреча Володина со спикером Национального собрания Республики Чан Тхань Маном. Обсуждались актуальные направления законодательного обеспечения двустороннего сотрудничества в различных областях.

