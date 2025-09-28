Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с банковскими картами

Горбель раскрыла, в чем именно состоит схема. Так, аферисты создают фишинговые сайты, похожие на страницы неофициальных платежных сервисов, предлагая низкую комиссию за переводы с карты на карту или же в другую страну. Введенные данные банковской карты сразу же оказываются у мошенников. После этого платежный инструмент используется для перевода денег, которые были похищены у белорусов.