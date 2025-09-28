Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с банковскими картами. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
В редакцию написал минчанин, который сообщил, что к нему на работу приходили сотрудники милиции. Он добавил, что опрашивали его коллегу, которого подозревали в участии в мошеннической схеме. Выяснилось, что банковскую карту коллеги обманом использовали для вывода похищенных денег за границу.
Участковый инспектор Партизанского РУВД Анастасия Горбель пояснила минчанину: вероятнее всего, коллега хотел сэкономить и перевести деньги без комиссии за границу, но стал жертвой новой схемы мошенников.
— В Минске зафиксировано лишь несколько подобных случаев, однако расслабляться нельзя, — предупредила участковый.
Горбель раскрыла, в чем именно состоит схема. Так, аферисты создают фишинговые сайты, похожие на страницы неофициальных платежных сервисов, предлагая низкую комиссию за переводы с карты на карту или же в другую страну. Введенные данные банковской карты сразу же оказываются у мошенников. После этого платежный инструмент используется для перевода денег, которые были похищены у белорусов.
Указанные сайты часто рекламируются в социальных сетях. Подобные схемы дают возможность аферистам заметать следы: чем больше счетов «прошли» похищенные деньги, тем сложнее и дольше их искать и блокировать.
Вместе с тем есть признаки, которые должны насторожить. К примеру, сообщение про техническую ошибку после перевода денег: страница начинает зависать, перестает обновляться, или же выдает информацию про якобы временные неполадки.
После этого «служба поддержки» предлагает решение. Оно заключается в предоставлении реквизитов другой карты. Если же ее нет, то белорусам предлагают оформить новую. Однако делать этого не стоит. Аферисты также используют ее для вывода украденных денег.
