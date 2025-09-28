В Альметьевске установили автобусные остановки из композитного материала

Две автобусные остановки из инновационного композитного материала установила компания «Татнефть» в городе Альметьевске Республики Татарстан по национальному проекту «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в исполнительном комитете Альметьевского района.
Срок службы таких павильонов составит более 50 лет — композитный материал не подвержен коррозии, воздействию влаги и перепадам температур, не ржавеет, не выцветает, устойчив к воздействию соли и щелочных растворов. Производство композитных материалов оставляет в шесть раз меньше углеродного следа по сравнению с традиционными аналогами. Кроме того, легкие и модульные конструкции собираются как конструктор, что упрощает и ускоряет процесс установки.
«Для нас важно, что продукция предприятия — это не просто высокотехнологичный материал, а реальный вклад в создание комфортной и экологичной среды для жителей республики. Каждая такая остановка — это символ современного, умного подхода к благоустройству, который предлагает “Татнефть”. Мы не только добываем ресурсы, но и создаем продукты, которые делают жизнь людей комфортнее», — отметил директор композитного производства «Татнефти» Азат Губайдуллин.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.