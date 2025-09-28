Ричмонд
Бесплатный Wi-Fi появился в еще одной нижегородской больнице

Интернет для пациентов обеспечило медучреждение на улице Ильинской.

Источник: Комсомольская правда

Бесплатный Wi-Fi для пациентов и посетителей начал работать в клинической больнице № 1 Приволжского окружного медицинского центра ФМБА России, расположенной на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Точка интернета позволяет пациентам во время лечения смотреть фильмы и сериалы, совершать видеозвонки, а их родственникам — вызывать такси, осуществлять банковские платежи и оставаться на связи. Для подключения к сети необходимо выбрать точку доступа «pomc_free».

По информации медучреждения, до конца 2025 года бесплатный интернет планируется провести и в других стационарах Приволжского окружного медицинского центра.