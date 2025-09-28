Бесплатный Wi-Fi появился в еще одной нижегородской больнице

Точка интернета позволяет пациентам во время лечения смотреть фильмы и сериалы, совершать видеозвонки, а их родственникам — вызывать такси, осуществлять банковские платежи и оставаться на связи. Для подключения к сети необходимо выбрать точку доступа «pomc_free».