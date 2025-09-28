В Хакасии начался интенсив для участниц программы «Мама-предприниматель»

«Занятия проходят один раз в неделю по два часа. По нашей инициативе такая практика проводится впервые и направлена она прежде всего на усиление и закрепление знаний и навыков, полученных участницами в рамках реализации регионального этапа федерального проекта “Мама-предприниматель”. Надеюсь, что именно это поможет им сделать свои первые уверенные шаги на предпринимательском поприще», — отметила заместитель директора фонда развития Хакасии — центра «Мой бизнес» Татьяна Бизюк.