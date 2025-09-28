В Хакасии начался интенсив для участниц программы «Мама-предприниматель»

Образовательный интенсив для участниц регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель» стартовал в Республике Хакасии по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Ключевая цель обучения — помочь мамам, начинающим путь в предпринимательстве, освоить основы ведения бизнеса, научиться планировать, принимать решения, управлять финансами и выстраивать команду, сохраняя баланс между семьей и любимым делом. Занятия продлятся пять недель. Спикером выступит профессиональный коуч, руководитель тренингового центра Ольга Сатановская.
«Занятия проходят один раз в неделю по два часа. По нашей инициативе такая практика проводится впервые и направлена она прежде всего на усиление и закрепление знаний и навыков, полученных участницами в рамках реализации регионального этапа федерального проекта “Мама-предприниматель”. Надеюсь, что именно это поможет им сделать свои первые уверенные шаги на предпринимательском поприще», — отметила заместитель директора фонда развития Хакасии — центра «Мой бизнес» Татьяна Бизюк.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.