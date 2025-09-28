Из Челябинска запустят тур в Троицк на ретропоезде

«Троицк — это музей под открытым небом с сохранившейся историей и архитектурой. В рамках развития туризма и повышения туристической привлекательности города туроператоры совместно с Южно-Уральской железной дорогой, Свердловской пригородной компанией при поддержке АНО “Центр проектного развития” создали новый туристический маршрут. Туристы, которые отправятся в путешествие по нему, смогут погрузиться в историю купечества и узнать больше об этом солнечном городке на Южном Урале», — отметила генеральный директор центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова.