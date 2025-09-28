Из Челябинска запустят тур в Троицк на ретропоезде

Тур «Троицк. Путешествие во времени на ретропоезде» начнется 18 октября в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.
На перроне в Челябинске ретросостав будет провожать духовой оркестр, а в вагонах туристов встретят костюмированные персонажи. В рамках тура запланировано посещение краеведческого музея и старинного особняка усадьбы Осипова, прогулка по старинным улочкам, знакомство с сохранившейся архитектурой тех времен, купеческий обед и бал в стиле XIX века. Обратно в Челябинск туристов доставит электропоезд «Ласточка».
«Троицк — это музей под открытым небом с сохранившейся историей и архитектурой. В рамках развития туризма и повышения туристической привлекательности города туроператоры совместно с Южно-Уральской железной дорогой, Свердловской пригородной компанией при поддержке АНО “Центр проектного развития” создали новый туристический маршрут. Туристы, которые отправятся в путешествие по нему, смогут погрузиться в историю купечества и узнать больше об этом солнечном городке на Южном Урале», — отметила генеральный директор центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.