Новых сезон: воссоединение двух поколений «Папиных дочек» и Шекспир в духе 90-х

В светском календаре у героев столичной хроники началась самая горячая пора, которая продолжит набирать обороты в преддверии новогодних праздников. Для тех, кто отвечает за производство контента, — это время рассказать о своих планах на предстоящий сезон. Первым на прошлой неделе слово взял СТС, который собрал индустрию — актеров, режиссеров, продюсеров — в пространстве TAU. Среди гостей вечера были оба поколения «Папиных дочек», даже некогда редкая гостья светских мероприятий Анастасия Сиваева, известная по роли Даши Васнецовой в версии 2007 года.